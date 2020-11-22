Гол Де Пауля принёс «Удинезе» победу над «Дженоа», Шомуродов вышел во 2-м тайме

В матче 8-го тура итальянской Серии А «Удинезе» переиграл «Дженоа». Встреча проходила на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине и завершилась со счётом 1:0.
Полузащитник «Удинезе» Родриго Де Пауль забил единственный гол на 34-й минуте матча, ему ассистировал Роберто Перейра. В добавленное время Джанлука Скамакка сравнял счёт, однако его гол отменили после вмешательства VAR. Спустя минуту был удалён голкипер генуэзцев Маттиа Перин.
Экс-форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов появился на поле на 68-й минуте, заменив нападающего «Дженоа» Горана Пандева.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джанпаоло Кальварезе. Ему помогали ассистенты Алессандро Костанцо и Франческо Фьоре. Резервный арбитр — Даниэле Патерна.
«Удинезе» набрал 7 очков в 8 матчах и занимает 16-е место в таблице Серии А. «Дженоа» (5) располагается на 19-м месте.
- 22 ноября 2020
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