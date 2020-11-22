Игрок «Престона» дважды хватал защитника «Шеффилд Уэнсдей» за гениталии

Английская футбольная ассоциация рассмотрит инцидент в матче Чемпионшипа в котором, как показалось, игрок «Престон Норт Энд» Дарнелл Фишер дважды хватал защитника «Шеффилд Уэнсдей» Каллума Патерсона за гениталии.



Инцидент был зафиксирован камерами в начале второго тайма, когда «Шеффилд Уэнсдей» подавал угловой. Патерсон сразу попытался привлечь внимание арбитра Дэвида Уэбба, но арбитр не поверил игроку гостей. После Фишер повторил свой неоднозначный захват.

Видео можно посмотреть на странице журналиста Джо Кранна в «Твиттере».

«Престон Норт Энд» выиграл вчерашний матч со счётом 1:0. Единственный гол на 48-й минуте забил 27-летний полузащитник Том Баркуйзен. Это был первый матч валлийца Тони Пьюлиса в качестве главного тренера «Шеффилд Уэнсдей».



После 12-го тура «Престон» набрал 16 очков и занимает 12-е место в Чемпионшипе. «Шеффилд Уэнсдей» (12) — на 21-м месте.