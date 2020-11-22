Слуцкий высказался об ошибке Тарасова, игравшего на позиции защитника

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему выпустил полузащитника Дмитрия Тарасова на позицию центрального защитника в матче 15-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:2).
«Косарев и Климов всё-таки слишком юны, у них совсем нет опыта. Хотели сыграть без выраженного нападающего, с тройкой лёгких быстрых игроков в группе атаки, со взаимным изменением позиций. А Тарасов имеет опыт игры центральным защитником, в отличие от Меркулова, который никогда в жизни ни разу не играл центрального защитника.
В целом Тарасов справился со своими оборонительными функциями, он совершил ошибку не в оборонительной ситуации, а на мяче, когда был забит второй гол. Эту ошибку, наверное, было сложнее предположить, и она точно не связана никак с позицией. Всё, что касается именно оборонительных действий, он отыграл нормально, как он может", — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».
- 22 ноября 2020
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