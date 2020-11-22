Талалаев: у всего «Зенита» было меньше касаний в штрафной, чем у двух игроков «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев подвёл итоги первого круга РПЛ и поделился ожиданиями от второй части сезона. После 15 туров «Ахмат» занимает седьмое место в турнирной таблице. В матче 15-го тура «Ахмат» сыграл вничью с «Зенитом» (2:2).

«Мне сложно оценивать очки и турнирную таблицу. С точки зрения качества игры мне нравится, что мы сделали.

Мы достаточно результативны. Можно говорить о таком футболе, а можно играть в него. Мы между собой отталкиваемся от того, что демонстрирует команда. А в результатах бывают порой парадоксальные вещи.

Мы играли с «Зенитом», там только у двоих наших игроков было 20 касаний в штрафной. У «Зенита» такое было у всей команды. Мы нанесли больше ударов по воротам. Меня расстраивает, что не забили больше. Команда может играть в атакующий футбол за счёт самоотдачи. Надо ещё похвалить наш тренерский штаб. Тяжело соревноваться в мастерстве с тем же «Зенитом». Надо построить игру так, чтобы сильные качества твоих игроков могли раскрываться.

Сюрприз мы ещё будем готовить во втором круге. Народ вернулся на стадион, это не может не радовать", — сказал Талалаев в эфире программы «Матч ТВ».