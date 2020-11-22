Трудовая победа «Вест Хэм Юнайтед» над аутсайдером — в видеообзоре матча 9-го тура АПЛ
В матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» проиграл «Вест Хэм Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Видеообзор матча «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм»:
Единственный гол в матче на 56-й минуте забил нападающий гостей Себастьен Аллер. «Молотобойцы» подкараулили неудачный вынос вратаря хозяев Арона Ремсдейла и провели быструю атаку по центру — испанскому полузащитнику Пабло Форнальсу помешали пробить из-за дуги, но мяч отскочил к Аллеру, который в касание мощно зарядил в верхний угол ворот.
Подопечные Дэвида Мойеса набрали 14 очков и поднялись на 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Клинки» (1) — на последнем, 20-м месте.
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