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Трудовая победа «Вест Хэм Юнайтед» над аутсайдером — в видеообзоре матча 9-го тура АПЛ

Трудовая победа «Вест Хэм Юнайтед» над аутсайдером — в видеообзоре матча 9-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» проиграл «Вест Хэм Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Видеообзор матча «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм»:

Единственный гол в матче на 56-й минуте забил нападающий гостей Себастьен Аллер. «Молотобойцы» подкараулили неудачный вынос вратаря хозяев Арона Ремсдейла и провели быструю атаку по центру — испанскому полузащитнику Пабло Форнальсу помешали пробить из-за дуги, но мяч отскочил к Аллеру, который в касание мощно зарядил в верхний угол ворот.

Подопечные Дэвида Мойеса набрали 14 очков и поднялись на 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Клинки» (1) — на последнем, 20-м месте.

Англия - Премьер-лига. 9-й тур
22 ноября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
0 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Аллер – 56'
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