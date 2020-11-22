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Автогол защитника «Лестера» Эванса выводит «Ливерпуль» вперёд

Автогол защитника «Лестера» Эванса выводит «Ливерпуль» вперёд
Футбол / Англия 0

В настоящее время проходит заключительный матч воскресной программы 9-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лестер Сити». Встреча проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». К 23-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев.

На 21-й минуте после подачи с углового с правого фланга во вратарскую гостей, защитник «лис» Джонни Эванс в борьбе с Садио Мане срезал мяч головой в свои ворота.

Видео автогола Эванса:

Игроки «Ливерпуля» защитники Жоэль Матип и Эндрю Робертсон, а также полузащитник Фабиньо восстановились после травм и принимают участие в сегодняшнем матче.

Последний раз в рамках АПЛ команды встречались 26 декабря 2019 года — в матче 19-го тура АПЛ — 2019/2020. «Лисы» на домашнем стадионе проиграли матч со счётом 0:4.

Подопечные Юргена Клоппа набрали 17 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лисы» (18) — на 3-м месте.

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