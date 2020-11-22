Слуцкий рассказал о состоянии заразившихся игроков «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча 15-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:2) рассказал о ситуации с заразившимися коронавирусом Хвичей Кварацхелией, Хван Ин Бёмом и Карлом Старфельтом.

«Насколько реально, что Кварацхелия, Хван Ин Бём и Старфельт вернутся к игре с ЦСКА? От нас ситуация никак не зависит. Как только у них будет отрицательный тест и власти каждой из стран, в которых они находятся, решат их выпустить, разрешат им передвигаться. Ин Бём находится в Австрии, Старфельт в Швеции, а Кварацхелия в Грузии. Почему Игнатьева не было даже в заявке? Игнатьев болен, он вернулся больным из сборной», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» переиграл «Рубин». Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 2:0.