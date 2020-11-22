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Агент: вёл переговоры по переходу Глушакова в «Астану»

Агент: вёл переговоры по переходу Глушакова в «Астану»
Футбол / РПЛ 0

Известный футбольный агент Рустам Раджабов заявил, что экс-капитан московского «Спартака» Денис Глушаков был близок к подписанию контракта с «Астаной». По словам Раджабова, он занимался переходом Глушакова в казахстанский клуб, но в итоге полузащитник решил остаться в России. Глушаков подписал контракт с «Химками», за которые теперь и выступает.

«Есть несколько игроков, которые должны были играть в Казахстане. Из именитых отмечу Дениса Глушакова. Я вёл переговоры по переходу футболиста в «Астану», и всё шло достаточно продуктивно. Мы обсуждали финансовые условия, сроки и некоторые нюансы относительно личного контракта, однако в итоге Денис решил остаться в России. Это его решение, и я его уважаю, но мне очень хотелось бы видеть такого футболиста в казахстанском чемпионате», — цитирует агента Vesti.kz.

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