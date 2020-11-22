Баста — о Карпине: приезжий не может указывать мне место в моём родном Ростове

Певец Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, рассказал о конфликте с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.



«У нас был конфликт. Валера Карпин — человек очень чувствительный. Я отношусь к нему с симпатией, по-другому нельзя к нему относиться. Позиция была такая: если я выступлю на стадионе, команда «Ростов» там играть больше не сможет.

Для меня любовь к городу — это не громкие слова. Мне хотелось сделать этот праздник. Я среагировал на агрессию в свою сторону. Просто не ассоциирую Валеру ни с городом Ростов-на-Дону, ни с клубом «Ростов». Ну да, очередной тренер, ещё один человек, который поработает в этом клубе. И всё. Я никогда в жизни не конфликтовал, не был инициатором конфликтов, но приезжий человек из Москвы не может мне указывать место в моём родном городе. Мне было обидно и горько.

Нужно понимать, кто есть кто. Если ты тренер-наёмник, ты выполняешь свою работу. Мне кажется, Валере нужно отказаться от московской прописки и прописаться в городе Ростов-на-Дону. Вот это был бы поворот", — цитирует Вакуленко «Матч ТВ».

Вакуленко стал владельцем ФК СКА Ростов-на-Дону в 2019 году. Напомним, в 2018 году в «Ростове» заявили, что выступление Басты на стадионе, запланированное на 27 сентября, погубит газон, и поэтому команда вынуждена будет отказаться от использования «Ростов Арены». Баста в свою очередь заявил, что это шантаж. В ситуацию пришлось вмешаться губернатору Ростовской области Василию Голубеву.