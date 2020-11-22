Ибрагимович стал первым футболистом в истории «Милана», забившим в 8 матчах Серии А подряд

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович установил новый рекорд. Форвард в матче 8-го тура Серии А с «Наполи» забил на 20-й минуте. 39-летний нападающий после передачи с фланга классным ударом головой почти от линии штрафной отправил мяч в дальний угол ворот. Шведский нападающий во втором тайме удвоил преимущество «Милана». В итоге встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу «россонери».

Ибрагимович забил уже в восьмом матче Серии А подряд. Он стал первым футболистом в истории «Милана», которому удалось это сделать.

«Милан», набрав 20 очков в семи турах, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ибрагимович принял участие в 6 матчах первенства, забил 10 голов (2 — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

Ранее нападающий не исключил, что останется в «Милане» и по окончании сезона.