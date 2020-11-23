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«Ливерпуль» — «Лестер»: Фирмино довёл счёт до разгромного

«Ливерпуль» — «Лестер»: Фирмино довёл счёт до разгромного
Футбол / Англия 0

В настоящее время в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» проходит заключительный матч воскресной программы 9-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лестер Сити». К 88-й минуте счёт 3:0 в пользу хозяев.

На 86-й минуте полузащитник хозяев Джеймс Милнер навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, откуда головой пробил Роберто Фирмино — мяч полетел точно в дальний угол ворот.

Видео второго гола Фирмино в сезоне:

Это всего второй гол 29-летнего бразильца в нынешнем сезоне АПЛ.

Первый мяч мерсисайдцы забили, благодаря автоголу Джонни Эванса. Второй гол в матче забил нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота.

Подопечные Юргена Клоппа набрали 17 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лисы» (18) — на 3-м месте.

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