«Ливерпуль» — «Лестер»: Фирмино довёл счёт до разгромного
В настоящее время в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» проходит заключительный матч воскресной программы 9-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лестер Сити». К 88-й минуте счёт 3:0 в пользу хозяев.
На 86-й минуте полузащитник хозяев Джеймс Милнер навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, откуда головой пробил Роберто Фирмино — мяч полетел точно в дальний угол ворот.
Видео второго гола Фирмино в сезоне:
Это всего второй гол 29-летнего бразильца в нынешнем сезоне АПЛ.
Первый мяч мерсисайдцы забили, благодаря автоголу Джонни Эванса. Второй гол в матче забил нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота.
Подопечные Юргена Клоппа набрали 17 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лисы» (18) — на 3-м месте.
Рекомендуем вам
- 23 ноября 2020
-
00:56
-
00:54
-
00:48
-
00:45
-
00:35
-
00:30
-
00:24
-
00:24
-
00:14
-
00:08
-
00:07
-
00:02
- 22 ноября 2020
-
23:50
-
23:44
-
23:39
-
23:35
-
23:30
-
23:26
-
23:23
-
23:17
-
22:59
-
22:59
-
22:49
-
22:42
-
22:39
-
22:38
-
22:34
-
22:20
-
22:18
-
22:01
-
22:00
-
22:00
-
21:52
-
21:39
-
21:28
Партнерский контент
Рекомендуем вам