Карпин: Алмквист и Гигович пока не до конца понимают, что нужно делать

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал игру новичков команды в матче 15-го тура РПЛ с «Рубином» (2:0).
«Так скажем, новички ещё не вписались совсем. Ещё работы непочатый край — с новичками в большей степени, да и с теми, кто дольше в команде, работа не останавливается. Самое главное — нужно время для новичков.
Команде не хватало и не хватает всех травмированных игроков, поэтому могут быть такие результаты: из огня да в полымя — некоторое время у нас шатание может происходить. Много ребят новых, которые должны влиться, встроиться в коллектив.
Если брать конкретно по каждому игроку, которого заменили: Хайтам Алеесами не играл уже месяца три-четыре, это была первая игра его в старте, понятно, что тяжело. Игрового ритма ещё нет. Тугарев мало играл, тем более поле было тяжеловатое. Роме тоже свежести уже не хватало.
Алмквист и Гигович физически выглядят неплохо, но во время игры пока не до конца знают и понимают, что нужно делать", — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».
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