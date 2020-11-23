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«Ливерпуль» победил «Лестер» и сравнялся по очкам с «Тоттенхэмом»

«Ливерпуль» победил «Лестер» и сравнялся по очкам с «Тоттенхэмом»
Футбол / Англия 0

Завершился матч 9-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Лестер Сити». Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0.

Счёт был открыт на 21-й минуте — после подачи с углового с правого фланга во вратарскую гостей, защитник «лис» Джонни Эванс в борьбе с Садио Мане срезал мяч головой в свои ворота.

Видео автогола Джонни Эванса:

На 41-й минуте защитник мерсисайдцев Эндрю Робертсон исполнил подачу с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда португальский нападающий Диогу Жота ударом головой отправил мяч точно в цель.

Видео очередного гола португальца на «Энфилде»:

На 86-й минуте полузащитник хозяев Джеймс Милнер навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, откуда головой пробил Роберто Фирмино — мяч полетел точно в дальний угол ворот.

Видео третьего гола в матче:

Подопечные Юргена Клоппа набрали 20 очков и поднялись на 2-е место в турнирной таблице АПЛ, лишь по дополнительным показателям уступая лондонскому «Тоттенхэму». «Лисы» (18) опустились на 4-е место.

Англия - Премьер-лига. 9-й тур
22 ноября 2020, воскресенье. 22:15 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 0
Лестер Сити
Лестер
1:0 Эванс – 21' (автогол)   2:0 Жота – 41'   3:0 Фирмино – 86'
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