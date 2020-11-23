«Ливерпуль» победил «Лестер» и сравнялся по очкам с «Тоттенхэмом»

Завершился матч 9-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Лестер Сити». Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0.
Счёт был открыт на 21-й минуте — после подачи с углового с правого фланга во вратарскую гостей, защитник «лис» Джонни Эванс в борьбе с Садио Мане срезал мяч головой в свои ворота.
На 41-й минуте защитник мерсисайдцев Эндрю Робертсон исполнил подачу с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда португальский нападающий Диогу Жота ударом головой отправил мяч точно в цель.
Видео очередного гола португальца на «Энфилде»:
На 86-й минуте полузащитник хозяев Джеймс Милнер навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, откуда головой пробил Роберто Фирмино — мяч полетел точно в дальний угол ворот.
Подопечные Юргена Клоппа набрали 20 очков и поднялись на 2-е место в турнирной таблице АПЛ, лишь по дополнительным показателям уступая лондонскому «Тоттенхэму». «Лисы» (18) опустились на 4-е место.
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