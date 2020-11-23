«Спартак» провёл текстовую трансляцию матча 2000 года с лондонским «Арсеналом»

Пресс-служба «Спартака» провела полную текстовую трансляцию матча красно-белых с лондонским «Арсеналом», который состоялся ещё в 2000 году. Тогда «Спартак» одержал победу со счётом 4:1. В «твиттере» «Спартака» велась подробная трансляция, будто этот матч проходил сегодня.
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Спартака».
Московский клуб завершил первый круг на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Москвичи в 15 турах набрали 29 очков. В матче 15-го тура красно-белые сыграли вничью с «Динамо» (1:1). При этом «Спартак» в РПЛ не побеждает уже в трёх последних матчах.
Второй круг московский клуб начнёт домашним матчем с «Ротором». Эта встреча состоится на «Открытие Арене» 29 ноября. «Ротор» располагается на 15-м месте в турнирной таблице, набрав восемь очков. Волгоградский клуб в прошлом сезоне выступал в ФНЛ.
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