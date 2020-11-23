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Капитан «Лидс Юнайтед» вышел на матч с «Арсеналом» с планшетом в руках

Капитан «Лидс Юнайтед» вышел на матч с «Арсеналом» с планшетом в руках
Футбол / Англия 0

В преддверии матча 9-го тура английской Премьер-лиги между «Лидс Юнайтед» и лондонским «Арсеналом» капитан «павлинов» Лиам Купер появился на поле с планшетом в руках.

29-летний шотландец разговаривал с кем-то через планшет в туннеле и вышел на поле, держа его перед собой, давая человеку на другом конце провода смотреть на происходящее от первого лица. Этим человеком был 13-летний фанат «Лидс Юнайтед» Эллиот Меткалф, который в настоящее время болен раком, сообщает Sky Sports.

Видео можно посмотреть на странице Sky Sports в «Твиттере».

Эллиот всегда мечтал представлять свой клуб в качестве талисмана, и, благодаря Лиаму Куперу и благотворительному фонду «Make-A-Wish Foundation» он, хоть и вертуально, достиг своей мечты.

По итогам матча подопечные Марсело Бьельсы набрали 11 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ.

Тотальное невезение хозяев — в видеообзоре матча «Лидс Юнайтед» — «Арсенал»
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