«Ливерпуль» обновил рекорд АПЛ по матчам без поражений на домашнем стадионе

Завершился матч 9-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Лестер Сити». Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0.
Таким образом мерсисайдцы провели уже 64-ю игру подряд без поражений на домашнем стадионе — «Энфилд».
Фото можно увидеть на официальной странице красных в «Твиттере».
Последнее домашнее поражение «Ливерпуля» датировано 23 апреля 2017 года. Тогда красные в рамках 34-го тура АПЛ-2016/2017 уступили «Кристал Пэлас» (1:2). Из игроков, выходивших сегодня в составе мерсисайдцев, в том матче принимали участие — Жоэль Матип, Жоржиньо Вейналдум, Джеймс Милнер и Роберто Фирмино.
За это время команда Юргена Клоппа выиграла 53 матча и 11 раз сыграв вничью. В них «Ливерпуль» забил 169 голов и пропустил всего 42 мяча — 34 раза мерсисайдцы сыграли на ноль.
Эта победа позволила подопечным Юргена Клоппа набрать 20 очков и подняться на 2-е место в турнирной таблице АПЛ, лишь по дополнительным показателям уступая лондонскому «Тоттенхэму».
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