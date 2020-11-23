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Клопп: сегодня мои футболисты были в огне — мы заслужили этот результат

Клопп: сегодня мои футболисты были в огне — мы заслужили этот результат
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу красных в матче с «Лестером».

«Мы заслужили этот результат. Ребята играли в невероятный футбол против топового соперника. Я не принимаю подобные вещи как должное. Сегодня наши футболисты по-футбольному были в огне.

Наша атакующая группа была сегодня на высоте. Мы должны были забить больше голов. Жота, Роберто и Мане не слишком часто играли вместе, но сегодня они сделали это наилучшим способом.

В целом, я полностью удовлетворён — мы оставили наши ворота в неприкосновенности и добились прекрасного результата. Сегодня мы оборонялись невероятно хорошо», — приводит слова немца BBC.

Подопечные Юргена Клоппа набрали 20 очков и поднялись на 2-е место в турнирной таблице АПЛ, лишь по дополнительным показателям уступая лондонскому «Тоттенхэму». «Лисы» (18) опустились на 4-е место.

«Ливерпуль» победил «Лестер» и сравнялся по очкам с «Тоттенхэмом»
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