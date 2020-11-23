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Клопп назвал игрока «Ливерпуля», который порадовал его больше всех в матче с «Лестером»

Клопп назвал игрока «Ливерпуля», который порадовал его больше всех в матче с «Лестером»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал лучшего игрока в составе своей команды в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Лестером» (3:0).

«Мы забили три мяча и не пропустили ни одного, мы исключительно хорошо защищались, контролировали игру, было много хороших моментов, я не могу выбрать один, который меня больше всего порадовал — может быть, выступление Джеймса Милнера на правом фланге. Он провёл исключительную игру, сначала на той позиции, а затем в центре поля.

Это то, чего мы ожидаем от самих себя. Однако, травмы стали для нас огромным потрясением. Конечно, у нас есть центральные полузащитники, но они очень молоды. У них нет опыта, сегодня вечером вы видели скамейку запасных «Ливерпуля».

Это сложная ситуация, и когда Наби Кейта получает мышечную травму, вы понимаете, что проблем не станет меньше. Молодые игроки знают, когда им разрешают тренироваться с основой, значит, у них есть необходимые качества, чтобы помочь нам, мы не даём шансы просто так. Это тяжёлая школа с множеством шагов.

Мы должны убедиться, что игроки идут на поправку, но травма Наби совсем не входила в наши планы», – цитирует Клоппа BBC.

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