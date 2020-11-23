Гаттузо: «Милан» твёрдо верит в Ибрагимовича. Сейчас он сильнее, чем был 10-12 лет назад

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился впечатлениями от игры 39-летнего шведского форварда «Милана» Златана Ибрагимовича, который оформил дубль в ворота неаполитанцев в матче 8-го тура чемпионата Италии (1:3).
«Милан» твёрдо верит в Ибру, они верят в него и во всё, что он делает, на все 100%. Я думаю, что сейчас он даже сильнее, чем был 10-12 лет назад.
Удар локтем Ибрагимовича по лицу Кулибали? Я не хочу вдаваться в подробности. По телевидению это похоже на локоть Майка Тайсона, но это только в замедленном воспроизведении. Это не имеет значения, мы должны сосредоточиться на том, что нам нужно делать, на решимости, которая нам нужна, на способности забить мяч, а мы этого не делаем», — приводит слова Гаттузо Football Italia.
В текущем сезоне Ибрагимович провёл за «Милан» 10 встреч во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 2 результативные передачи.
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