Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фантастический автогол и исторический удар Жоты в видеообзоре матча «Ливерпуль» — «Лестер»

Фантастический автогол и исторический удар Жоты в видеообзоре матча «Ливерпуль» — «Лестер»
Футбол / Англия 0

Завершился матч 9-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Лестер Сити». Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0. В составе победителей отличились Диегу Жота, Роберто Фирмино и ещё один гол в свои ворота забил защитник «лис» Джонни Эванс. Отметим, Жота стал первым игроком в истории «Ливерпуля», которому удалось забить в каждом из своих первых четырёх домашних матчей в английской Премьер-лиге.

Видеообзор разгромной победы «Ливерпуля» в матче с «Лестером».

Подопечные Юргена Клоппа набрали 20 очков и поднялись на 2-е место в турнирной таблице АПЛ, лишь по дополнительным показателям уступая лондонскому «Тоттенхэму». «Лисы» (18) опустились на 4-е место.

Помимо этого, «Ливерпуль» обновил свой рекорд по матчам без поражений на домашнем стадионе в АПЛ. Мерсисайдцы провели уже 64-ю игру подряд без поражений на домашнем стадионе — «Энфилд».

Клопп и Моуринью – лидеры! «Ливерпуль» побеждает, несмотря на потерю защитников и Салаха
Какие-то миллиметры отняли у «Ливерпуля» гол в ворота «Лестера».
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020