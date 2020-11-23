Жёсткий комментарий Басты о Карпине и триумф Медведева. Главное к утру

Медведев выиграл Итоговый турнир ATP, Баста рассказал о конфликте с Карпиным, Василевский признан лучшим голкипером в НХЛ и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Даниил Медведев впервые завоевал титул на Итоговом турнире, одержав победы во всех матчах.

2. Даниил Медведев поделился эмоциями после победы на Итоговом чемпионате ATP.

3. Баста — о Карпине: приезжий не может указывать мне место в моём родном Ростове.

4. Источники в США подтвердили отмену боя Ян — Стерлинг.

5. Василевский признан лучшим вратарём НХЛ по версии NHL Network, Худобин – в топ-10.

6. Отец Черышева начал переговоры с «Динамо» Москва.

7. Российского футболиста отстранили от матчей в США из-за отказа преклонить колено.

8. ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» и остался единоличным лидером РПЛ.