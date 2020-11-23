Кунде: разговаривал с Гвардиолой, в «Манчестер Сити» мне гарантировали игровое время

Французский защитник «Севильи» Жюль Кунде рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Сити».
«Разговаривал с Пепом Гвардиолой. Мы пообщались на испанском, всё прошло хорошо. Я был заинтересован в переходе. Мне гарантировали игровое время. Но трансфер не состоялся», — приводит слова Кунде beIN Sports.
Сообщалось, что «Севилья» отклонила предложение «Манчестер Сити» о трансфере защитника за € 55 млн. Испанский клуб готов расстаться с 21-летним футболистом, только если получит предложение в размере € 90 млн.
«Севилья» приобрела Кунде в 2019 году, заплатив «Бордо» € 25 млн. В сезоне-2019/2020 защитник провёл 40 матчей, забил два гола и отдал результативную передачу. В составе «Севильи» Кунде — победитель Лиги Европы сезона-2019/2020. Действующий контракт французского футболиста с «Севильей» рассчитан до 2024 года.
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