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Защитник «Лестера» Джонни Эванс поднялся на четвёртое место по автоголам в АПЛ

Защитник «Лестера» Джонни Эванс поднялся на четвёртое место по автоголам в АПЛ
Футбол / Англия 0

Защитник «Лестер Сити» Джонни Эванс поразил собственные ворота в выездном матче 9-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (0:3).

На 21-й минуте хозяева получили право на угловой. После подачи полузащитника Джеймса Милнера игрок «лис» неудачно подставил голову, и мяч влетел в сетку.

Как сообщает Opta, для 32-летнего североирландского футболиста этот автогол стал уже шестым за время выступления в английской Премьер-лиге. По этому показателю он поднялся на четвёртое место и теперь уступает только игравшим за «Ливерпуль» Джейми Каррагеру и Мартину Шкртелу (у обоих по семь) и Ричарду Данну (10), защищавшему цвета «Эвертона», «Манчестер Сити», «Астон Виллы» и «Куинз Парк Рейнджерс».

Видео автогола Эванса в матче с «Ливерпулем».

«Ливерпуль», набрав 20 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги и сравнялся по очкам с лидирующим «Тоттенхэмом». «Лестер» (18) – четвёртый.

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