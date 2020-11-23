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Комиссия РФС: судья ошибся, не назначив пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Зенитом»

Комиссия РФС: судья ошибся, не назначив пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Зенитом»
Футбол / РПЛ 0

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного признала ошибочным решение арбитра Владимира Москалёва не назначать пенальти на 56-й минуте матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Краснодар» (3:1). Об этом сообщает пресс-служба РФС в официальном телеграм-канале.

Напомним, защитник «Краснодара» Александр Мартынович опасно сыграл в собственной штрафной и ногой коснулся головы полузащитника сине-бело-голубых Магомеда Оздоева. Комиссия признала, что это является нарушением правил, и судейская бригада должна была назначить 11-метровый в ворота гостей.

Посмотреть видео можно на канале РФС в YouTube. Права на видео принадлежат РФС.

При этом комиссия посчитала, что 11-метровый в ворота «Зенита» на 16-й минуте матча был назначен верно.

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