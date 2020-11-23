Суд оштрафовал ЦСКА на 200 тыс. рублей за несоблюдение санитарных норм на матче с «Динамо»

Савёловский районный суд города Москвы признал ЦСКА виновным в несоблюдении санитарных норм во время матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:1), который состоялся 18 октября.

По ст. 6.3 КоАП РФ клуб будет оштрафован на 200 тыс. рублей. Постановление суда может быть обжаловано в течение 10 дней.

Сообщалось, что во время матча на «ВЭБ Арене» не было надлежащего контроля по недопущению скопления болельщиков с учётом социального дистанцирования, а также за использованием болельщиками средств индивидуальной защиты.

ЦСКА, набрав 32 очка в 15 матчах, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В матче 16-го тура РПЛ «армейцам» престоит выездная встреча с казанским «Рубином», которая состоится 29 ноября.