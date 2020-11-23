Антон Митрюшкин: было суперпредложение из России

Вратарь «Фортуны» Антон Митрюшкин рассказал о предложениях из России, а также объяснил, почему не возвращается на родину.
«Было суперпредложение из России. Плюс звали другие французские команды. Но я решил рискнуть и попробовать в «Монако». Хотя предполагал, что могут возникнуть трудности, которые в итоге и сложились.
Меня и раньше звали в РПЛ. Когда играл в «Сьоне», было три или четыре предложения на хороших условиях — я бы зарабатывал гораздо больше, чем в Швейцарии. Но я для себя давно поставил цель: играть в Европе. А раз выбрал такой путь, постараюсь не сворачивать. При этом я не перечёркиваю саму возможность вернуться и не собираюсь разбрасываться громкими словами: сюда поеду, а сюда — точно нет. Естественно, если появятся предложения — рассмотрю каждое. Просто в приоритете сейчас именно Европа», — цитирует Митрюшкина Sport24.
Митрюшкин является воспитанником «Спартака», а за главную команду красно-белых выступал с 2013 по 2015 год. Впоследствии 24-летний голкипер начал европейскую карьеру, а в «Фортуну» перешёл в этом году.
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