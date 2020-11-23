Бывший защитник «Генка» и сборной ЮАР погиб в автокатастрофе

33-летний защитник сборной ЮАР Кэлвин Анеле Нгконгка погиб в автокатастрофе, сообщает eNCA.

По данным источника, ДТП произошло в провинции Квазулу-Натал сегодня, 23 ноября. Девушка, находившаяся с футболистом в автомобиле, была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии.

Нгконгка защищал цвета южноафриканских клубов «Форчуна» и «Мамелоди Санудаунз», бельгийского «Генка» и французского «Труа». С 2009 года футболист вызывался в сборную ЮАР, в составе которой провёл 52 матча, в том числе на чемпионате мира 2010 года и Кубке африканских наций 2013 и 2015 годов.

В составе «Генка», за который Нгконгка выступал с 2007 по 2016 год, футболист стал чемпионом Бельгии (сезон-2010/2011), обладателем Кубка (2008/2009, 2012/2013) и Суперкубка (2011) Бельгии.