«Арсенал» раскритиковал фанатов, оскорблявших Пепе после удаления. Их будет искать полиция

Лондонский «Арсенал» выступил в «Твиттере» с заявлением об оскорблениях в адрес нападающего Николя Пепе после матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (0:0).
В начале второго тайма, на 51-й минуте, «канониры» остались в меньшинстве из-за поведения ивуарийца. Пепе, двигаясь в сторону штрафной площади без мяча, начал толкаться с форвардом Эгзияном Алиоски, а затем боднул его головой. Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор посмотрел видеоповтор момента, после чего показал Николя красную карточку.
«Мы полностью осуждаем отвратительные оскорбления в адрес Пепе и Алиоски в социальных сетях. Это абсолютно неприемлемо, и клуб будет сотрудничать с полицией и властями, чтобы сделать всё возможное для отслеживания и судебного преследования виновных», — говорится в сообщении «канониров».
- 23 ноября 2020
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