«Лидс» и «Брайтон» заинтересованы в аренде голкипера «Манчестер Юнайтед» Хендерсона

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон может перейти в «Лидс» или «Брайтон энд Хоув Альбион» на правах аренды, сообщает ESPN со ссылкой на The Sun.

Напомним, Хендерсон намерен отправиться в аренду зимой. Голкипер доволен своей ролью в «МЮ» после возвращения из успешной аренды в «Шеффилд Юнайтед». Однако главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сказал Дину, что ему нужно играть чаще, если он надеется бросить вызов Джордану Пикфорду и попасть в заявку сборной на матчи чемпионата Европы, который состоится в 2021 году.

В нынешнем сезоне 23-летний голкипер провёл в составе «Манчестер Юнайтед» всего три матча. Хендерсон — воспитанник «красных дьяволов», его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.