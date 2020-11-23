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Вице-президент ФИФА отстранён от футбольной деятельности на пять лет

Вице-президент ФИФА отстранён от футбольной деятельности на пять лет
Футбол 0

Президент Африканской конфедерации футбола (CAF) и вице-президент ФИФА Ахмад Ахмад отстранён от футбольной деятельности, сообщает пресс-служба ФИФА.

Комитет по вопросам этики установил, что 60-летний Ахмад злоупотреблял служебным положением, а также незаконно присваивал средства. Ахмад отстранён от футбольной деятельности на национальном и международном уровнях на пять лет. Помимо этого ему придётся выплатить штраф в размере 200 тыс. швейцарских франков.

«Расследование в отношении Ахмада касалось различных вопросов, связанных с управлением CAF, включая организацию и финансирование паломничества в Мекку, его участие в сделках с компанией Tactical Steel, занимающейся производством спортивной экипировки, и другие виды деятельности», — говорится в сообщении.

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