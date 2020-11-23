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Российский вратарь Хайкин помог своей команде впервые стать чемпионом Норвегии

Российский вратарь Хайкин помог своей команде впервые стать чемпионом Норвегии
Футбол / Прочие турниры 0

«Будё-Глимт» переиграл «Стрёмгодсет» в выездном матче 25-го тура норвежской Элитсерии. Встреча прошла накануне, 22 ноября, на стадионе «Марьенлист» в Драммене и завершилась со счётом 1:2.

Благодаря этой победе «Будё-Глимт», занимающий первое место в турнирной таблице, набрал 68 очков и оказался в недосягаемости для ближайшего преследователя, «Мольде». Таким образом, команда обеспечила себе чемпионский титул, ставший первым в её истории. Ранее «Будё-Глимт» покорялись только второй дивизион, Кубок Норвегии и Кубок Северной Норвегии.

Цвета «Будё-Глимт» защищает российский вратарь Никита Хайкин. В нынешнем сезоне 25-летний футболист провёл 15 матчей в Элитсерии и пропустил 16 мячей, совершив 41 сейв.

В Норвегии Хайкин выступает с 2019 года. В ходе своей карьеры он также играл в Израиле, а на молодёжном уровне представлял «Кубань», «Мордовию», «Марбелью», «Насьонал», «Рединг», «Портсмут» и «Челси».

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