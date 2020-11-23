«Уфа» — «Химки»: прямой эфир матча начнётся в 17:00

Сегодня, 23 ноября, состоится матч «Уфа» — «Химки». Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Уфа» — «Химки» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. Помогать ему будут ассистенты Антон Кобзев (Москва) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери – Артур Фёдоров (Петрозаводск).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Химки».



«Уфа», набрав 7 очков в 14 турах, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (12) — 14-е.

«Уфа» — «Химки»: прогноз и ставка на матч 15-го тура чемпионата России