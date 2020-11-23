«Уфа» — «Химки»: прямой эфир матча начнётся в 17:00

Сегодня, 23 ноября, состоится матч «Уфа» — «Химки». Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Уфа» — «Химки» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. Помогать ему будут ассистенты Антон Кобзев (Москва) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери – Артур Фёдоров (Петрозаводск).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Химки».
«Уфа», набрав 7 очков в 14 турах, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (12) — 14-е.
- 23 ноября 2020
-
14:45
-
14:45
-
14:42
-
14:37
-
14:27
-
14:09
-
14:00
-
13:46
-
13:41
-
13:24
-
13:24
-
12:55
-
12:45
-
12:27
-
12:06
-
11:59
-
11:57
-
11:33
-
11:32
-
11:22
-
10:51
-
10:43
-
10:30
-
10:26
-
10:18
-
09:45
-
09:29
-
09:19
-
08:38
-
08:30
-
07:30
-
07:16
-
06:57
-
06:36
-
05:19