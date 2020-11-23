В РФС поддержали россиянина, отстранённого от матчей в США из-за отказа преклонить колено

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о ситуации с полузащитником техасского клуба «Остин Боулд» Валерием Сарамутиным, которого отстранили от игры за команду после того, как он отказался встать на одно колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter.

«Считаю, что это просто недопустимо. Это как вера. Кто-то верит в своего бога, кто-то в другого, но за это же не наказывают. Когда он высказал свою позицию и не сделал этого — это не противозаконно. Мне кажется, они просто перегибают палку. Уверяю, что две трети населения Европы, не тёмных людей, поддержат этого футболиста.



Это неспортивный поступок со стороны руководства футбольного клуба. Не хочу обижать этого футболиста, в России он неизвестный. Но если он играл в Америке, думаю, он этим жестом привлёк к себе внимание. Не удивлюсь, если он окажется в России, но боюсь, что не в Премьер-Лиге. Мне кажется, это надуманная ситуация в Америке, они раскачивают лодку специально», — приводит слова Созина «Говорит Москва».