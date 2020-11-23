«Мордовия Арена» стала первым стадионом ЧМ-2018, где прошёл матч регионального чемпионата

На «Мордовия Арене» в Саранске прошёл финальный матч местного чемпионата по футболу, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза в телеграм-канале.

За чемпионство боролись «Спартак» из Ковылкино и «Рузаевка». Встреча, прошедшая без зрителей, завершилась со счётом 2:1. Местный «Спартак» завоевал титул в восьмой раз в истории. Этот матч стал первой игрой регионального чемпионата, которая прошла на стадионе, принимавшем чемпионат мира 2018 года.

Фото: Телеграм-канал РФС

Стадион вместимостью 44 тыс. человек был введён в эксплуатацию 9 апреля 2018 года. На стадионе прошли четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Перу — Дания, Колумбия — Япония, Иран — Португалия и Панама — Тунис.

До зимней паузы сезона-2019/2020 на «Мордовия Арене» проходили матчи «Тамбова» в чемпионате России.