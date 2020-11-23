Сулейманов: конфликта после проигрыша «Севилье» не было. Просто был разговор

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» высказался о поражении в первой встрече с андалусийцами. В предыдущем туре «быки» в гостях уступили испанской команде (2:3), ведя 2:0.
«Как команда сумела справиться с напряжением внутри коллектива после первого матча с «Севильей»? Конфликта в команде не было, просто был разговор, который нужен. Если мы хотим расти, то не всегда нужно выбирать добрые слова. Так бывает. Но сейчас у нас новые эмоции, новая игра, мы уже забыли тот матч. Это Лига чемпионов, здесь всегда хочется выигрывать. Мы хотим взять реванш за то поражение, сделаем максимум для победы», — передаёт слова Сулейманова корреспондент «Чемпионата».
Матч «Краснодар» – «Севилья» состоится завтра, 24 ноября, в Краснодаре. Начало – в 20:55 мск.
- 23 ноября 2020
-
16:18
-
16:01
-
15:50
-
15:44
-
15:11
-
15:07
-
14:56
-
14:45
-
14:45
-
14:42
-
14:37
-
14:27
-
14:09
-
14:00
-
13:46
-
13:41
-
13:24
-
13:24
-
12:55
-
12:45
-
12:27
-
12:06
-
11:59
-
11:57
-
11:33
-
11:32
-
11:22
-
10:51
-
10:43
-
10:30
-
10:26
-
10:18
-
09:45
-
09:29
-
09:19