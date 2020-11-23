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Сулейманов: конфликта после проигрыша «Севилье» не было. Просто был разговор

Сулейманов: конфликта после проигрыша «Севилье» не было. Просто был разговор
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» высказался о поражении в первой встрече с андалусийцами. В предыдущем туре «быки» в гостях уступили испанской команде (2:3), ведя 2:0.

«Как команда сумела справиться с напряжением внутри коллектива после первого матча с «Севильей»? Конфликта в команде не было, просто был разговор, который нужен. Если мы хотим расти, то не всегда нужно выбирать добрые слова. Так бывает. Но сейчас у нас новые эмоции, новая игра, мы уже забыли тот матч. Это Лига чемпионов, здесь всегда хочется выигрывать. Мы хотим взять реванш за то поражение, сделаем максимум для победы», — передаёт слова Сулейманова корреспондент «Чемпионата».

Матч «Краснодар» – «Севилья» состоится завтра, 24 ноября, в Краснодаре. Начало – в 20:55 мск.

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