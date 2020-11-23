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Лионель Месси пропустит матч Лиги чемпионов с киевским «Динамо»

Лионель Месси пропустит матч Лиги чемпионов с киевским «Динамо»
Футбол / Лига чемпионов 0

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустит матч группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо». Заявка на игру была опубликована на странице каталонского клуба в "Твиттере".

В заявку вошли 19 футболистов: Марк-Андре тер Штеген, Сержиньо Дест, Карлес Аленья, Антуан Гризманн, Миралем Пьянич, Мартин Брайтвайт, Усман Дембеле, Рики Пуч, Нето, Филипе Коутиньо, Клеман Лангле, Франсиску Тринкан, Жорди Альба, Матеус Фернандес, Хуниор Фирпо, Игнасио Пенья, Оскар Мингуэза и Конрад де ла Фуэнте.

Видео тренировки «Барселоны».

Матч состоится завтра, 24 ноября, в Киеве. Начало встречи — в 23:00 мск.

Первая встреча команд в групповом этапе, состоявшаяся 4 ноября в Барселоне, завершилась победой каталонского клуба со счётом 2:1.

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