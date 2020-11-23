«Бёрнли» — «Кристал Пэлас»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 23 ноября, состоится матч «Бёрнли» – «Кристал Пэлас». Встреча 9-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Терф Мур» в Бёрнли. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Помогать ему будут ассистенты Саймон Бэк и Эдриан Холмс. Резервный рефери – Майк Дин.



«Бёрнли», набрав лишь 2 очка в семи матчах, занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Ниже располагается только «Шеффилд Юнайтед» (1), сыгравший на две встречи больше. «Кристал Пэлас» (13) – девятый.

Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2020/2021



Календарь чемпионата Англии сезона-2020/2021