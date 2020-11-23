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«Бёрнли» — «Кристал Пэлас»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

«Бёрнли» — «Кристал Пэлас»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 23 ноября, состоится матч «Бёрнли» – «Кристал Пэлас». Встреча 9-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Терф Мур» в Бёрнли. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Помогать ему будут ассистенты Саймон Бэк и Эдриан Холмс. Резервный рефери – Майк Дин.

«Бёрнли», набрав лишь 2 очка в семи матчах, занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Ниже располагается только «Шеффилд Юнайтед» (1), сыгравший на две встречи больше. «Кристал Пэлас» (13) – девятый.

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