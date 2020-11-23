Защитник «Ювентуса» Демирал из-за травмы пропустит около 10 дней
Защитник туринского «Ювентуса» Мерих Демирал пропустит около 10 дней из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба в "Твиттере". У футболиста было выявлено повреждение правой подвздошно-поясничной мышцы.
Таким образом, Демирал пропустит матч с «Ференцварошем» (Венгрия), который состоится 24 ноября, матч 9-го тура чемпионата Италии с «Беневенто» (28 ноября) и рискует пропустить ответный матч с киевским «Динамо» (2 декабря).
В нынешнем сезоне Серии А Демирал принял участие в щести матчах.
21 ноября «Ювентус» на своём поле обыграл «Кальяри» со счётом 2:0. Дубль оформил португальский нападающий Криштиану Роналду.
«Ювентус», набрав 16 очков в 8 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Дубль Криштиану Роналду позволил «Ювентусу» победить «Кальяри»
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