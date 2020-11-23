Златан Ибрагимович рискует пропустить до месяца из-за травмы

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил травму в матче 8-го тура итальянской Серии А с «Наполи» (3:1).



39-летний футболист забил по голу в первом и втором таймах, а на 79-й минуте был вынужден покинуть поле из-за повреждения. Первоначальный осмотр выявил у футболиста проблему с мышцами левого бедра.



Как сообщает Sky Sport Italia, сегодня Златан пройдёт углублённое медобследование, по итогам которого станут известны сроки его восстановление. По предварительной информации, швед пропустит от трёх до четырёх недель.



Если худшие прогнозы сбудутся, Ибрагимович не поможет «Милану» в матчах с «Фиорентиной», «Сампдорией», «Пармой», «Дженоа» и «Сассуоло» в чемпионате Италии и «Лиллем», «Селтиком» и «Спартой» в Лиге Европы.

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