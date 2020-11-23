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«Уфа» — «Химки»: стартовые составы команд на матч РПЛ

«Уфа» — «Химки»: стартовые составы команд на матч РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Химок» на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 23 ноября, на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Плиев, Табидзе, Йокич, Кротов, Камилов, Фольмер, Жамалетдинов, Андрич.

Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Морозов, Бородин, Данченко, Алиев, Голубев, Карп, Алибеков, Мрзляк, Сысуев.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Трошечкин, Боженов, Дядюн, Конате.

Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Камышев, Мурнин, Могилевец, Корян, Липовой, Куат, Долгов, Алиев.

На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча «Уфа» — «Химки».

Турнирная таблица чемпионата России
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