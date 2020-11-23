Дмитрий Баринов отправился на матч с «Атлетико» вместе с «Локомотивом»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов вместе с командой отправился в Мадрид (Испания) на матч с «Атлетико».

«Готовимся к отправлению в Мадрид. Всем привет от Бары, который летит вместе с нами», — говорится в сообщении, опубликованном на странице клуба в «Твиттере».

Посмотреть видео можно на странице «Локомотива» в "Твиттере".

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:2) 23 августа полузащитник получил повреждение и был заменён. Медицинское обследование выявило у Баринова разрыв «крестов». 28 августа полузащитник московского «Локомотива» перенёс операцию на крестообразной связке колена в одной из клиник Рима (Италия).

Матч «Атлетико» — «Локомотив» состоится 25 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Первая встреча команд, прошедшая в Москве 3 ноября, завершилась ничьей (1:1). «Локомотив», набрав 2 очка, занимает третье место в группе A, «Атлетико» (4) — второе.