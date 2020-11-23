Эвра: назову этот «Ливерпуль» великим, только когда он станет чемпионом три раза подряд

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мыслями о комплиментах в адрес «Ливерпуля» после победы в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (3:0).



«Нам нужно успокоиться, это всего лишь девять матчей. Я назову этот состав «Ливерпуля» великим, только когда они станут чемпионами три раза подряд. Если в этом году они останутся без титула, я не назову их великолепной командой. Всё дело в стабильности. Если они будут выигрывать чемпионство год за годом, тогда их можно будет назвать великими. Пока то, чего добился этот «Ливерпуль», покорялось многим командам.



Так или иначе конкуренты в борьбе за титул получили от мерсисайдцев серьёзный сигнал. Теперь «Ливерпуль» ещё сильнее. Это будет одним из основных претендентов на чемпионство, и меня это не удивит. Большой клуб – всё, что я могу сказать», — цитирует Эвра The Irish Sun со ссылкой на Sky Sports.

Обзор матча «Ливерпуль» — «Лестер».