Клопп: я не уверен, что мы закончим сезон с одиннадцатью здоровыми игроками

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал неоднозначный календарь матчей в английской Премьер-лиге, а также в очередной раз затронул тему пяти замен.



«Если мы будем играть в среду, а следующий матч проводить в 12:30 в субботу, то я не уверен, что мы закончим сезон с одиннадцатью здоровыми игроками.



Если кто-то ещё раз скажет мне о телевизионных контрактах, то я действительно сойду с ума, потому что эти договора были составлены не для коронавирусного сезона. Журналисты, например, на пресс-конференциях после матча стоят в маске — мы все стараемся адаптироваться к новой реальности. Всё меняется, но только не контракты с вещателями. У нас они есть, так что мы их оставим. Всё изменилось, весь мир изменился!



Я совершенно спокойно обсуждаю этот вопрос, но мне говорят, что я говорю исключительно о «Ливерпуле». Нет. Я говорю о футболистах. Например, Жерар Пике получил тяжёлую травму колена. Люди предлагают чаще менять состав. Но кем? У „Ливерпуля“ есть игроки группы атаки, которых мы можем менять. Все остальные – просто дети.



Пять замен? Почему мы делаем замены поздно? Потому что мы должны постоянно думать, что кто-то в матче получит мышечную травму. На такие случаи я и оставляю замены. Мы не можем делать замены раньше, потому что будем заканчивать матч вдевятером, если у другого игрока случится мышечная травма", – цитирует немца BBC.

По итогам 9 туров подопечные Юргена Клоппа набрали 20 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице АПЛ, лишь по дополнительным показателям уступая лондонскому «Тоттенхэму».