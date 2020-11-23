Куман объяснил отсутствие Месси в заявке «Барселоны» на матч ЛЧ с киевским «Динамо»
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман объяснил, почему нападающий каталонского клуба Лионель Месси не примет участия в матче группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо».
«Мы решили оставить Месси и де Йонга в Испании, потому что позиция „Барселоны“ в группе Лиги чемпионов довольно комфортная. Мы набрали девять очков. Лео и Френки нужен отдых», — приводит слова Кумана AS.
Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» К — «Барселона» состоится завтра, 24 ноября, в Киеве (Украина). Начало встречи — в 23:00 мск. Первая встреча команд в групповом этапе, которая прошла 4 ноября в Барселоне, завершилась победой каталонского клуба со счётом 2:1. Соперниками команд по группе G являются «Ювентус» и «Ференцварош».
Лионель Месси пропустит матч Лиги чемпионов с киевским «Динамо»
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