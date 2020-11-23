Симуляция полузащитника «СКА-Хабаровска» завирусилась в «инстаграме» «433». Видео

Полузащитник клуба ФНЛ «СКА-Хабаровск» Максим Мартусевич стал очередным героем популярного инстаграм-аккаунта о футболе «433». Авторы аккаунта разместили видео с симуляцией Мартусевича в матче 23-го тура ФНЛ с «Крыльями Советов» (0:1).

Игрок «СКА-Хабаровска» артистично упал, проходя мимо полузащитника «Крыльев Советов» Александра Гацкана. Контакт футболистов был минимальным. Тут же футболисты самарцев начали смеяться над падением Мартусевича.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» «433».

Арбитр в итоге предъявил Мартусевичу жёлтую карточку. Но сам футболист позже в интервью клубной пресс-службе пояснил, что карточку получил не за симуляцию, а за грубую игру.

«433» — популярный инстаграм-аккаунт, на который подписаны более 32 млн человек. Примечательно, что ранее Мартусевич уже становился героем паблика. Так, там выложили красивый гол игрока.