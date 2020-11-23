Симуляция полузащитника «СКА-Хабаровска» завирусилась в «инстаграме» «433». Видео

Полузащитник клуба ФНЛ «СКА-Хабаровск» Максим Мартусевич стал очередным героем популярного инстаграм-аккаунта о футболе «433». Авторы аккаунта разместили видео с симуляцией Мартусевича в матче 23-го тура ФНЛ с «Крыльями Советов» (0:1).
Игрок «СКА-Хабаровска» артистично упал, проходя мимо полузащитника «Крыльев Советов» Александра Гацкана. Контакт футболистов был минимальным. Тут же футболисты самарцев начали смеяться над падением Мартусевича.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» «433».
Арбитр в итоге предъявил Мартусевичу жёлтую карточку. Но сам футболист позже в интервью клубной пресс-службе пояснил, что карточку получил не за симуляцию, а за грубую игру.
«433» — популярный инстаграм-аккаунт, на который подписаны более 32 млн человек. Примечательно, что ранее Мартусевич уже становился героем паблика. Так, там выложили красивый гол игрока.
- 23 ноября 2020
-
17:47
-
17:44
-
17:42
-
17:31
-
17:30
-
17:28
-
17:21
-
17:15
-
17:14
-
17:10
-
16:47
-
16:46
-
16:35
-
16:25
-
16:18
-
16:01
-
15:50
-
15:44
-
15:11
-
15:07
-
14:56
-
14:45
-
14:45
-
14:42
-
14:37
-
14:27
-
14:09
-
14:00
-
13:46
-
13:41
-
13:24
-
13:24
-
12:55
-
12:45
-
12:27