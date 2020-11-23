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Лучший тренер АПЛ сезона-2011/2012 стал техническим директором софийского ЦСКА

Лучший тренер АПЛ сезона-2011/2012 стал техническим директором софийского ЦСКА
Футбол / Англия 0

59-летний британский тренер Алан Пардью стал техническим директором софийского ЦСКА.

«Алан Пардью поможет своим огромным опытом и контактом общему развитию клуба и привлечению футболистов.

59-летний специалист уже подписал контракт с нашим клубом и приступил к непосредственной работе», – говорится в заявлении на официальном сайте болгарского клуба.

Детали контракта англичанина с 31-кратным чемпионом Болгарии не уточняются.

Алан Пардью наиболее известен по работе в «Ньюкасл Юнайтед», «Вест Хэм Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Его последним клубом был голландский «АДО Ден Хааг», выступающем в Эредивизии — высшей футбольной лиге Нидерландов.

Работая в «Ньюкасл Юнайтед» в сезоне-2011/2012, Пардью был признан тренером сезона в английской Премьер-лиге, заняв с «сороками» 5-е место по итогам сезона.

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