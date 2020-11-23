Лучший тренер АПЛ сезона-2011/2012 стал техническим директором софийского ЦСКА

59-летний британский тренер Алан Пардью стал техническим директором софийского ЦСКА.
«Алан Пардью поможет своим огромным опытом и контактом общему развитию клуба и привлечению футболистов.
59-летний специалист уже подписал контракт с нашим клубом и приступил к непосредственной работе», – говорится в заявлении на официальном сайте болгарского клуба.
Детали контракта англичанина с 31-кратным чемпионом Болгарии не уточняются.
Алан Пардью наиболее известен по работе в «Ньюкасл Юнайтед», «Вест Хэм Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Его последним клубом был голландский «АДО Ден Хааг», выступающем в Эредивизии — высшей футбольной лиге Нидерландов.
Работая в «Ньюкасл Юнайтед» в сезоне-2011/2012, Пардью был признан тренером сезона в английской Премьер-лиге, заняв с «сороками» 5-е место по итогам сезона.
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