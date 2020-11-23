Пирло: нужно найти решение, чтобы Роналду, Дибала и Мората могли играть вместе

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ференцварошем».



«Мы должны продолжить свой путь. Необходимо выйти на поле с таким настроем, будто это финал. Нам нужна победа, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Нам это необходимо, чтобы дать некоторым игрокам отдохнуть в следующих матчах. Мы знаем о сильных сторонах соперника. О первой встрече можно забыть, эта команда демонстрирует хороший футбол.



Дибала готов к матчу. Он чувствует себя хорошо и постоянно тренируется. Он хорошо проявил себя в матче с „Кальяри“. Посмотрим, выйдет ли он в стартовом составе. Дибала, Роналду и Мората, к сожалению, не играли вместе. Сначала мы должны найти баланс, а затем найти решение, чтобы они могли играть вместе», — приводит слова Пирло Football Italia.



Матч «Ювентус» — «Ференцварош» состоится завтра, 24 ноября, в Турине (Италия). Начало встречи — в 23:00 мск.

Пирло дал совет Роналду после его дубля в матче с «Кальяри»