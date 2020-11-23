Индзаги: «Зенит» — сильная команда, но наша цель — выход из группы

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в Лиге чемпионов. Встреча 4-го тура состоится завтра, 24 ноября, в Риме. Начало — в 23:00 мск.

«Прекрасно понимаем, насколько важный матч нас ждёт завтра. Наша цель — выход из группы. „Зенит“ — сильная команда с высококачественными игроками. У них уже вернулись в строй некоторые сильные игроки. Нам нужно сыграть, проявив характер. Также важно восстановить силы после матча Серии А с „Кротоне“, — цитирует Индзаги Football Italia.

После трёх туров «Лацио», набрав 5 очков, занимает второе место в группе F, уступая лишь дортмундской «Боруссии» (6). «Зенит» (1) замыкает квартет. На третьей строчке располагается «Брюгге» (4).