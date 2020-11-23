Индзаги: «Зенит» — сильная команда, но наша цель — выход из группы
Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в Лиге чемпионов. Встреча 4-го тура состоится завтра, 24 ноября, в Риме. Начало — в 23:00 мск.
«Прекрасно понимаем, насколько важный матч нас ждёт завтра. Наша цель — выход из группы. „Зенит“ — сильная команда с высококачественными игроками. У них уже вернулись в строй некоторые сильные игроки. Нам нужно сыграть, проявив характер. Также важно восстановить силы после матча Серии А с „Кротоне“, — цитирует Индзаги Football Italia.
После трёх туров «Лацио», набрав 5 очков, занимает второе место в группе F, уступая лишь дортмундской «Боруссии» (6). «Зенит» (1) замыкает квартет. На третьей строчке располагается «Брюгге» (4).
Матч Лиги чемпионов «Лацио» — «Зенит» пройдёт без зрителей
Рекомендуем вам
- 23 ноября 2020
-
19:17
-
19:13
-
19:06
-
19:03
-
18:58
-
18:53
-
18:49
-
18:48
-
18:47
-
18:43
-
18:37
-
18:29
-
18:18
-
18:15
-
18:14
-
18:05
-
18:01
-
17:58
-
17:54
-
17:47
-
17:44
-
17:42
-
17:31
-
17:30
-
17:28
-
17:21
-
17:15
-
17:14
-
17:10
-
16:47
-
16:46
-
16:35
-
16:25
-
16:18
-
16:01
Партнерский контент
Рекомендуем вам