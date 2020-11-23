Резиуан Мирзов пропускает матч с «Уфой» из-за травмы

Полузащитник московского «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды за «Химки», пропускает матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» из-за травмы.



«Тренерский штаб решил не рисковать здоровьем футболиста — Резиуан не полетел в Уфу и продолжает восстановление», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Химок» в «Твиттере».



Напомним, Мирзов перешёл в «Химки» из «Спартака» на правах аренды в начале октября текущего года. Арендное соглашение 27-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.

Матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Химки» проходит в эти минуты на стадионе «Нефтяник» в Уфе. К перерыву счёт 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.