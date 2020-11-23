Резиуан Мирзов пропускает матч с «Уфой» из-за травмы
Полузащитник московского «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды за «Химки», пропускает матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» из-за травмы.
«Тренерский штаб решил не рисковать здоровьем футболиста — Резиуан не полетел в Уфу и продолжает восстановление», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Химок» в «Твиттере».
Напомним, Мирзов перешёл в «Химки» из «Спартака» на правах аренды в начале октября текущего года. Арендное соглашение 27-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.
Матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Химки» проходит в эти минуты на стадионе «Нефтяник» в Уфе. К перерыву счёт 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Рекомендуем вам
- 23 ноября 2020
-
19:17
-
19:13
-
19:06
-
19:03
-
18:58
-
18:53
-
18:49
-
18:48
-
18:47
-
18:43
-
18:37
-
18:29
-
18:18
-
18:15
-
18:14
-
18:05
-
18:01
-
17:58
-
17:54
-
17:47
-
17:44
-
17:42
-
17:31
-
17:30
-
17:28
-
17:21
-
17:15
-
17:14
-
17:10
-
16:47
-
16:46
-
16:35
-
16:25
-
16:18
-
16:01
Партнерский контент
Рекомендуем вам