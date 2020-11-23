Жота: для меня очень важно, что я игрок действующих чемпионов мира

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота поделился эмоциями после победы в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (3:0).
«Играть за «Ливерпуль» — действующего клубного чемпиона мира — много значит для меня. Я просто хочу, чтобы мы продолжали побеждать, а я продолжал играть важную роль в этих матчах.
В матче с «Лестером» мы были очень хороши в атаке, создавали моменты. Также мы здорово сыграли и в обороне. Отличный матч для нас.
Каждый игрок в команде может приносить пользу. Все футболисты должны быть в хорошей физической и психологической форме — мы все должны быть готовы помогать «Ливерпулю», – приводит слова 23-летнего португальца BBC.
Видео гола Жоты в матче с «Лестером»:
По итогам 9 туров подопечные Юргена Клоппа набрали 20 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице АПЛ, лишь по дополнительным показателям уступая лондонскому «Тоттенхэму».
- 23 ноября 2020
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